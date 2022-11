FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec nach Zahlen zum dritten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26 auf 21 Euro gesenkt. Das Erreichen der für 2022 gesetzten Ziele stehe auf dem Spiel und der Ausblick auf 2023 sei ambitioniert, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um auch nur das untere Ende der in Aussicht gestellten Gewinnspanne in diesem Jahr zu erreichen, müsse der pharmazeutische Wirkstoffforscher im Schlussquartal ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 60 Millionen Euro vorlegen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres habe das Ebitda bei 45 Millionen Euro gelegen./bek/ajx