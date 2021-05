NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Evotec nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher sehe sich immer noch gut positioniert, um das Know-how und die Plattformen bereitzustellen, die es seinen Kunden ermöglichen, die technologischen Fortschritte in der Arzneimittelentwicklung zu nutzen, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler hervorgehoben, dass die Geschäfte auch nach 2025 unter anderem von einer starken Nachfrage profitieren dürften./la/he