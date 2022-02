NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach dem Aus für den Wirkstoffkandidaten Eliapixant in der Kooperation mit Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Anleger sollten aus der Nachricht zwar keine Rückschlüsse auf den Wert der Wirkstoffplattformen von Evotec insgesamt ziehen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei am Markt Eliapixant schon als Prüfstein für die Eignung des Geschäftsmodells von Evotec gesehen worden./la/he