NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec von 50 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Auf längere Sicht mache die Strategie des pharmazeutischen Wirkstoffforschers die Aktien zu einem Kauf, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Gewinnziel (Ebitda) für dieses Jahr sei jedoch Vorsicht angezeigt, denn das Geschäft mit der Vertragsherstellung von Produkten für andere Pharmaunternehmen (CDMO) schreibe noch Verluste wegen Investitionen in Forschung und Entwicklung./bek/ag