NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe ein gutes Umsatzwachstum gezeigt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./gl/ajx