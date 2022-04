FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Flatexdegiro mit "Outperform" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstumsprofil des Online-Brokers werde am Markt nicht richtig wertgeschätzt - und dies trotz potenzieller Kurstreiber, schrieb Analyst Martin Marandon-Carlhian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie sei eine attraktive Einstiegschance in ein Unternehmen, das mit Marktanteilsgewinnen exzellente Erfolge vorweisen könne./tih/edh