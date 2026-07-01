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Bernstein Research

Fraport Market-Perform

10:56 Uhr
Fraport Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
66,30 EUR -0,65 EUR -0,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern. Sollte es tatsächlich zu Kürzungen kommen, seien für Flughafenbetreiber wie Fraport vor allem das Ausmaß der Einschnitte, die jeweilige Abhängigkeit von den Airlines sowie deren Bilanzstärke von Bedeutung./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Market-Perform

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
66,05 €		 Abst. Kursziel*:
12,04%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
66,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,61%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
10:56 Fraport Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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