FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat FMC auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Ausblick des Dialysespezialisten sei nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen, aber auch nicht so gut wie erhofft, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/edh