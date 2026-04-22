Fresenius Aktie
Marktkap. 24,37 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Neutral
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
42,14 €
|Abst. Kursziel*:
13,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:41
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|08:41
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Fresenius Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
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|Deutsche Bank AG
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