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Marktkap. 24,37 Mrd. EUR

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Symbol FSNUF

Goldman Sachs Group Inc.

Fresenius SECo Neutral

08:41 Uhr
Fresenius SECo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 51 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte am Mittwochabend seine Schätzungen bis 2028 vor dem Quartalsbericht der Bad Homburger noch an. Für das erste Quartal rechnet er mit einem Wachstum um 4 Prozent. Seine Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028 sinken vor allem wegen höherer Einkaufskosten um bis zu 5 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Neutral

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,14 €		 Abst. Kursziel*:
13,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
41,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

09:56 Fresenius Buy UBS AG
08:41 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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21.04.26 Fresenius Overweight Barclays Capital
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