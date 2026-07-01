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Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Hold

08:01 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Hold
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FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,56%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
64,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

08:01 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
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