FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,3 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Friedrich Vorwerk beim unveränderten Kursziel von 65 Euro von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft. Die Risiken für den Pipeline- und Anlagenbauer seien nach der deutlichen Kurskorrektur inzwischen weitgehend eingepreist, schrieb Martin Comtesse am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Projektausführungen im zweiten Quartal nach dem schwachen Jahresstart gebessert haben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
64,00 €
|Abst. Kursziel*:
1,56%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
64,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,70%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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