ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1460 Pence belassen. Die Markterwartungen an den Herpes-Impfstoff Shingrix schienen immer noch zu hoch, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht der Briten zum dritten Quartal./ag/tih