ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1460 Pence belassen. Der Pharmakonzern habe zwar die Erwartungen mit dem Quartalsbericht übertroffen, allerdings dürften die durchschnittlichen Analystenschätzungen für die Gürtelrose-Impfung Shingrix in diesem Jahr erneut sinken, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/mis