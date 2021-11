Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 13,38 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungselektronik-Hersteller sei auf gutem Weg in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag habe einen positiven Eindruck hinterlassen./ag/stk