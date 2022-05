Aktie in diesem Artikel HENSOLDT 25,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hensoldt mit "Overweight" und einem Kursziel von 29,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikspezialist sollte am stärksten von höheren europäischen Verteidigungsausgaben profitieren, schrieb Analyst Joseph Ayoola in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich der Kurs schon fast verdoppelt habe, bleibe die Bewertung günstig, so dass die Aktie weiter Luft nach oben habe./gl/ajx