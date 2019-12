LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Inditex auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ungeachtet der nachlassenden Entwicklung in einigen Endmärkten dürfte der bevorstehende Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal am Gesamtjahresausblick des Modekonzerns nichts ändern, schrieb Analyst Paul Rossington in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 07:29 / GMT



