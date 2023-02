Inditex Hold

09:36 - Deutsche Bank AG Teilen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Inditex von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 27 Euro angehoben. 2022 habe für die europäische Einzelhandelsbranche überraschend gut aufgehört und auch wenn 2023 für Verbraucher wohl kein tolles Jahr werde, seien die Aussichten doch nicht mehr ganz so ernüchternd, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im Sektor zählen nun Modehändler zu den bevorzugten Werten des Experten./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 06:52 / CET

