NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach einem Gespräch mit einem der größten Modeanbieter der Türkei auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Allgemein sähen türkische Bekleidungshersteller eine Reihe an Faktoren, die Kostendruck erzeugten. Zugleich wirke die schwächere türkische Währung dem entgegen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum spanischen Textilunternehmen mit Marken wie Zara, Bershka oder Massimo Dutti schrieb er, dass die Kunden nicht bereit seien, mehr für Nachhaltigkeit und recycelte Kleidung zu bezahlen, so dass diese Kosten die Einzelhändler und Anbieter zu tragen hätten. Inditex und H&M seien die ersten auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit gewesen./ck/he