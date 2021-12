NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Neunmonatszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Umsatztrends des Modekonzerns seien etwas besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Margenentwicklung sei hingegen leicht hinter den Prognosen zurückgeblieben./edh/ajx