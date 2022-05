FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Inditex auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des weltgrößten Bekleidungskonzerns scheine sich zu verlangsamen, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen für den Gewinn seien durch die schwache Nachfrage in Europa und den USA und die zunehmenden Preisnachlässe in der gesamten Branche gefährdet./edh/mis