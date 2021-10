FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Infineon von 40 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Analyst Dirk Schlamp passte sein Modell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die neuen Prognosen vom Kapitalmarkttag an. Megatrends wie Energieeffizienz, Mobilität, Sicherheit sowie Internet der Dinge und Big Data sprächen für anhaltende Halbeiternachfrage./ag/tih