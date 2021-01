NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Bei der Leistungselektronik (IGBT-Module) bietet der Halbleiterkonzern und Branchenführer Infineon die größte Auswahl und die beste Leistung, schrieb Analyst Jay Huang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber die chinesische Konkurrenz hole bei Anwendungen wie Industrieroboter und Servomotoren inzwischen auf./edh/ag