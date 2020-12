NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Infineon von 30,50 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst Adam Wood in einem am Donnerstag vorliegenden Jahresausblick für die Branchen Software, Hardware sowie IT- und Zahlungsdienstleistungen. Seine Favoriten für 2021 sind Amadeus IT, Adyen und Ericsson. Mit Blick auf Infineon seien die stärkere Erholung der Autobranche in Verbindung mit langfristigem Wachstum dank des Themas Elektrifizierung positiv für die Nummer Eins im Bereich Auto-Halbleiter./ag/bek