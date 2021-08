FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ING von 12 auf 14 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Benelux-Banken hätten insgesamt solide Quartalszahlen berichtet, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem ließen sie die Aktionäre am geschäftlichen Erfolg teilhaben. ING bleibe der attraktivste Titel./bek/gl