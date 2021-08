ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Zahlen für das zweite Quartal von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom hob in einer am Montag vorliegenden Studie die angekündigte Ausschüttung an die Aktionäre sowie den angekündigten Aktienrückkauf hervor. Auch über die Ankündigungen hinaus dürfte die Bank in den kommenden Jahren reichlich ausschütten. Der Experte geht weiter von einer Barausschüttungsquote von 50 Prozent sowie zusätzlich Aktienrückkäufen von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr aus./mis/jha/