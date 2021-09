ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Analysten um Jason Napier sind für den europäischen Bankensektor noch immer positiv gestimmt. Weiterhin stütze das Konjunkturumfeld, schrieben sie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. ING seien am Markt niedriger bewertet als die Analystenschätzungen nahelegten./ajx/bek