ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ING von 14 auf 15,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johan Ekblom passte seine Schätzungen für die niederländische Bank in einer am Freitag vorliegenden Studie deutlich nach oben an. Er begründete dies mit dem dritten Quartal, das von höheren Erträge aber umfangreicheren Aktienrückkäufen geprägt sei./tih/zb