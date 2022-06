ÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die Ziele der Bank bis 2025 bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie anlässlich des Kapitalmarkttages. Die Aussagen zu den Ausschüttungen an die Aktionäre seien besser als bislang gedacht ausgefallen. Die Aktie sei attraktiv bewertet./mf/edh