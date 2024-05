UBS AG

ING Group Buy

13:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING nach Quartalszahlen und angekündigten Aktienrückkäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Analyst Johan Ekblom sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem besser als erwartet ausgefallen Zahlenwerk der niederländischen Bank, das ausreichen dürfte, um die Gewinnschätzungen am Markt etwas nach oben zu ziehen. ING sei bei einer harten Kernkapitalquote von 14,8 Prozent (14,1 Prozent, bereinigt um das 2,5 Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm) weiterhin in einer starken Kapitalposition./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 05:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com