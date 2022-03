LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ING nach einer Osteuropa-Reise von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 10,90 Euro belassen. Seine Eindrücke für das tschechische Geschäft des Konkurrenten KBC seien gemischt gewesen, schrieb Analyst Omar Fall in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. KBC stufte er daraufhin ab, für ING jedoch gab er seinen bisherigen Pessimismus auf. Die ING-Papiere hätten die derzeitigen Risiken schon eingearbeitet. Papiere von ABN bleiben aber sein Favorit in der Benelux-Region./tih/ag