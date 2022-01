ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat ING nach der Telefonkonferenz am 10. Januar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die Großbank habe in einem Vorab-Gespräch zum vierten Quartal 2021 bestätigt, dass sie einen Restrukturierungsaufwand für den Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft in Frankreich verbuchen werde, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieser sei zwar nicht beziffert worden, er dürfte aber ähnlich hoch sein wie die Wertminderung von Project Maggie in Höhe von zirka 140 Millionen Euro./ck/bek