Analysen Hier für 0 € handeln ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für ING auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die niederländische Großbank dürfte eine der höchsten Renditen des Sektors erzielen, da sie im Zeitraum 2023 bis 2025 überschüssiges Kapital zurückführt und angesichts des hypothekenlastigen Kreditmixes unterdurchschnittliche Risikokosten aufweisen dürfte, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih

