NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank RBC hat die Einstufung für ING auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Aktie habe bislang noch "keine Gutschrift" für die verbesserten Eigenkapitalziffern der niederländischen Bank erhalten, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/ag