NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ING nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 11,75 Euro belassen. Etliche Sonderfaktoren erschwerten eine Einschätzung der Geschäftstrends bei der Großbank, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den höheren Zinsüberschuss, der die steigenden Zinsen widerspiegele, werte sie positiv. Dazu fielen die für das Schlussquartal angekündigten Aktienrückkäufe umfangreicher als erwartet aus. Die von den Gehältern und von Währungseffekten beeinflusste Kostenentwicklung habe indes enttäuscht./gl/mis