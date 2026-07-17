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JCDecaux Aktie

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23,58 EUR +1,14 EUR +5,08 %
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21,95 CHF +0,87 CHF +4,14 %
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Marktkap. 4,7 Mrd. EUR

KGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
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WKN 578972

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ISIN FR0000077919

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Symbol JCDXF

Bernstein Research

JCDecaux Market-Perform

14:06 Uhr
JCDecaux Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
23,58 EUR 1,14 EUR 5,08%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft habe im zweiten Quartal über dem Unternehmensziel und der Markterwartung gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
20,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
23,04 €		 Abst. Kursziel*:
-9,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
23,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,37%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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