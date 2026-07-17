JCDecaux Aktie
Marktkap. 4,7 Mrd. EURKGV 12,59 Div. Rendite 4,20%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft habe im zweiten Quartal über dem Unternehmensziel und der Markterwartung gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 05:43 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: JCDecaux Market-Perform
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
20,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
23,04 €
|Abst. Kursziel*:
-9,29%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
23,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,37%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|14:06
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|14:06
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.