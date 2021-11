FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jost Werke nach einem Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug-Zulieferers auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die mittelfristigen Ziele deuteten solides Wachstum an, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb