JOST Werke Aktie
Marktkap. 755,43 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Die Resultate belegten, wie zu erwarten die Unsicherheiten bezüglich der Nachfrage in der Branche der großen Nutzfahrzeughersteller, schrieb Fabio Hölscher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen lägen gleichwohl etwas über den Markterwartungen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
51,30 €
|Abst. Kursziel*:
48,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,87%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|12:16
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:16
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|12:16
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|23.02.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.