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Symbol JGHAF

Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

15:01 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers sei planmäßig verlaufen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Nachfrage, der Preiserhöhungen und des verschärften Wettbewerbs habe Jungheinrich offenbar Marktanteile gewonnen, allerdings bei einer geringeren Profitabilität und einer vermutlich weiterhin suboptimalen Auslastung./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,42 €		 Abst. Kursziel*:
35,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,36%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

15:01 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
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