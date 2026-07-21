Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,54 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers sei planmäßig verlaufen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Nachfrage, der Preiserhöhungen und des verschärften Wettbewerbs habe Jungheinrich offenbar Marktanteile gewonnen, allerdings bei einer geringeren Profitabilität und einer vermutlich weiterhin suboptimalen Auslastung./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,42 €
|Abst. Kursziel*:
35,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,36%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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