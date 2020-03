Aktie in diesem Artikel Kering 460,00 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 612 auf 575 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Analystin Zuzanna Pusz geht in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie von nun noch größeren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Nachfrage nach Luxusgütern aus. Der Ausverkauf an den Börsen schaffe in der Branche aber Gelegenheiten für Anleger./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2020 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.