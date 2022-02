Aktie in diesem Artikel Kering 667,30 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Kering auf "Hold" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Gucci habe stark an Fahrt aufgenommen, schrieb Analyst Matt Garland in einem am Montag vorliegenden Nachklapp der Zahlen des Luxuskonzerns. Das Wachstum sei aber überall robust./ag/mis