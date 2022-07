Aktie in diesem Artikel Kering 548,60 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 700 Euro belassen. Das operative Ergebnis des französischen Luxusgüteranbieters habe die Schätzungen übertroffen, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Marken stelle sich die Entwicklung unterdessen uneinheitlich dar. So habe Gucci unter der starken Abhängigkeit von der Entwicklung in China gelitten./mf/mis