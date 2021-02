Aktie in diesem Artikel Kering 528,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Bei dem französischen Luxusgüterkonzern habe die Umsatzentwicklung der Marke Gucci selbst die relativ geringen Erwartungen noch verfehlt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun ergäben sich Fragen bezüglich der Umsatzerholung bei Gucci und den nötigen Investitionen bei Kering insgesamt in diesem Jahr. Gleichwohl seien die Aktien im europäischen Branchenvergleich besonders attraktiv bewertet./la/mis