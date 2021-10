Aktie in diesem Artikel Kering 648,70 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

Kering 648,70 EUR 0,79% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 830 Euro belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate der Marke Gucci seien hingegen schwächer als erwartet ausgefallen./edh/mis