NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 885 auf 800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund des Ukraine-Krieges, steigender Eigenkapitalkosten und volatiler Aktienmärkte habe er seine Prognosen für den europäischen Sportartikel- und Luxusgütersektor reduziert, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die langfristigen Fundamentaldaten seien nach wie vor attraktiv, aber das nachlassende Wachstum könnte die Bewertung belasten./edh/men