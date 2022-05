Aktie in diesem Artikel Kering 489,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 Euro belassen. Die Marke Gucci habe ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Luxusgüterkonzern. Er bleibt deshalb optimistisch./ag/edh