LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering mit "Overweight" und einem Kursziel von 800 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktien europäischer Luxusgüterhersteller gehörten zu einem langfristigen Wachstums- und Qualitätssektor mit Kursen, die kürzlich Rekordniveau erreichten, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit dem jüngsten Rücksetzer biete sich Anlegern nun eine Kaufgelegenheit. Ihre Sektorfavoriten sind LVMH und Swatch./edh/tih