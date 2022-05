Aktie in diesem Artikel Kering 501,70 EUR

-0,50% Charts

News

Analysen

Kering 501,70 EUR -0,50% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kering auf "Overweight" mit einem Kursziel von 795 Euro belassen. Analystin Carole Madjo passte ihre diesjährige Umsatzschätzung für den Luxusgüterkonzern nach oben an. Auf der Gewinnseite ändere sich aber nicht viel, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental bleibe alles solide, Kering bekomme die in China wieder aufgeflammte Pandemie vorerst aber am meisten zu spüren. LVMH bleibe daher ihre bevorzugte Wahl./tih/edh