DAX 24.926 -0,8%ESt50 6.229 -0,7%MSCI World 4.836 +0,0%Top 10 Crypto 8,2240 +1,4%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 55.052 +0,7%Euro 1,1395 +0,1%Öl 86,68 +4,1%Gold 4.025 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11 Microsoft 870747 Bayer BAY001 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX im Minus -- JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn -- EVOTEC, Rocket Lab, Novo Nordisk, Apple, BYD, SpaceX, AMD, SMAG, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Tower Semiconductor investiert 3 Mrd. USD in Japan und hebt die Ziele für 2028 an Tower Semiconductor investiert 3 Mrd. USD in Japan und hebt die Ziele für 2028 an
JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie dennoch mit Verlusten JPMorgan mit Rekordquartalsgewinn - Aktie dennoch mit Verlusten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Knorr-Bremse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
101,30 EUR -0,70 EUR -0,69 %
STU
finanzen.net zero
Knorr-Bremse jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 16,39 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KBX100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KBX1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNBHF

Barclays Capital

Knorr-Bremse Underweight

13:01 Uhr
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
101,30 EUR -0,70 EUR -0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
100,50 €		 Abst. Kursziel*:
-8,46%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
101,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
Analyst Name:
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:01 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
09.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
07.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Knorr-Bremse

finanzen.net MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx Knorr-Bremse-Aktie dreht ins Minus: Analyst sieht weiteres Potenzial und passt Kursziel an
finanzen.net MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Knorr-Bremse-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 108 Euro - 'Neutral'
finanzen.net MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Knorr-Bremse-Investition von vor einem Jahr eingebracht
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 133 Euro - 'Buy'
Zacks Is Knorr-Bremse - Unsponsored ADR (KNRRY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
RSS Feed
Knorr-Bremse zu myNews hinzufügen