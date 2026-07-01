Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 16,39 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 90 auf 92 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. In der Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne zum zweiten Quartal gehe es vor allem um die Frage, ob gesunde Ergebnisse ausreichten, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, schrieb Vlad Sergievskii am Montag in seinem Ausblick./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 14:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Underweight
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
100,50 €
|Abst. Kursziel*:
-8,46%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
101,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,18%
|
Analyst Name:
Vlad Sergievskii
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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