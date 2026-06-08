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WKN 633500

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Symbol KRNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KRONES Buy

08:36 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Anlagenbauer zählt. Orgonas stellt den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in die Verteidigung. Prall gefüllte Auftragsbücher sorgten für Stabilität und Widerstandsfähigkeit./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
113,20 €		 Abst. Kursziel*:
45,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
113,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,50%
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
172,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

08:36 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 KRONES Kaufen DZ BANK
11.05.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
09.05.26 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
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