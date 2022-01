FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 680 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von großartigen Zahlen des französischen Luxusgüterherstellers. In nahezu allen Geschäftsfeldern habe es Fortschritte gegeben. Aus Investorensicht stelle sich allerdings die Frage nach der Bewertung der Aktie, deshalb stehe er auch weiterhin an der Außenlinie./bek/ajx