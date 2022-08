NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH nach Halbjahreszahlen von 675 auf 710 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Luxusgüterkonzerns belegten den Nutzen des diversifizierten Produktportfolios, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und sieht die Aktie weiter als eine seiner bevorzugten Branchentitel in Europa./gl/edh